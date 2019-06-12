شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هذا ما فعله بوجبا عند سؤاله عن انتقاله لريال مدريد والان مع التفاصيل

قالت تقارير صحيفية، أن الفرنسي "بول بوجبا" لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، يقترب بقوة من الانضمام لفوف نادي ريال مدريد الأسباني، في فترة الانتقالات الصيفية. ونشرت صفحة البرنامج الأسباني "الشرينجيتو"، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو لبوجبا أثناء خروجه من ملعب مواجهة فرنسا وأندورا في التصفيات الأمم الأوروبية لعام 2020، ووجه له أحد الصحفيين سؤالاً عن انتقاله لريال مدريد. وقال بوجبا "لا" رافضاً الادلاء بأي تصريحات حول امكانية انتقاله لريال مدريد.

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