شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: «فالفيردي» متمسك باستمرار «راكيتيتش» مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، متمسك باستمرار لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش مع الفريق، حيث يعد من اللاعبين الذين لا يمكن الاستغناء عنهم بالنسبة للمدرب، باعتباره عنصرا رئيسيا في تشكيل الفريق، خاصة خلال أخر موسمين، منذ وصول فالفيردى لقيادة الفريق الكتالوني.

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وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، اجتمع المدير الفني لفريق برشلونة يوم الخميس الماضي، مع مساعده جون أسبيازو في مدينة برشلونة لتحديد قائمة بهؤلاء الباقين والراحلين من صفوف النادي الكتالوني، ويأتي هذا الاجتماع بعدما أكد رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو على تمسكه ببقاء المدرب فالفيردي، رغم الخسارة الموجعة التي تعرض لها في الفريق على يد فريق ليفربول الإنجليزي وخروجه من دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، من المتوقع أن يجتمع خلال هذا الأسبوع المدير الفني الإسباني مع أهم المسئولين في النادي الكتالوني وعلى رأسهم المدير الرياضي للنادي بيب سيجورا والذي من المنتظر منه أن يقدم للجهاز الفني العروض التي تلقاها من أجل الحصول على خدمات بعض لاعبي فريق البرسا، وكذلك من المنتظر مناقشة جميع الخيارات بشأن هؤلاء الذين ترى الإدارة أنه من الممكن الاستغناء عن خدماتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي ينظر بعين الاعتبار إلى لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش، حيث يعتبره من هؤلاء الذين لا يمكن لأي نادِ آخر المساس بهم، نظرا لما يقوم به في الفريق من دور حيوي وهام للغاية، كما أنه يعد خامس أكثر لاعب يعتمد عليه فالفيردي هذا الموسم، والذي دفع به في 54 مباراة من بين 60 مباراة لعبها الفريق، ليصل مجموع الدقائق التي لعبها راكيتيتش نحو 4237 دقيقة، متقدما على سبيل المثال على لاعبين مهمين مثل الأوروجواياني لويس سواريز، والأرجنتيني ليونيل ميسي.