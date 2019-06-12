مدرب سيدات نيجيريا: لن ندافع أمام فرنسا

أشاد السويدي توماس دينيربي، المدير الفني لمنتخب سيدات نيجيريا، بأداء فريقه عقب الفوز على كوريا الجنوبية (2-0)، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للسيدات لكرة القدم.

وقال دينيربي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "قدمنا اليوم أداءً أفضل مما كنا عليه في مباراتنا الأولى أمام النرويج، لقد أظهرنا الانضباط، ولم نرتكب أي أخطاء على الإطلاق".

وأضاف: "اللاعبات نفذن الخطة كما وضعتها، ولم يتركن مساحة للضغط عليهن من وسط الملعب".

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واختتم دينيربي "سنذهب الآن لمواجهة فرنسا، علينا أن نعلم أنه فريق قوي للغاية، إذا تمكنا من الخروج بنقطة، سيكون أمرًا رائعًا وسيكون الجميع سعداء، لكننا لن نذهب للدفاع فقط، نسعى للفوز بالعديد من الكرات".

وبفوزها على كوريا الجنوبية، أحيت نيجيريا آمالها في التأهل للأدوار الإقصائية بالبطولة، بعدما حصدت أول 3 نقاط في المجموعة، لتعوض خسارتها (3-0) أمام منتخب النرويج في مستهل مبارياتها بالمسابقة.

ويستعد المنتخب النيجيري لملاقاة نظيره الفرنسي في ختام مباريات المجموعة يوم الإثنين المقبل.