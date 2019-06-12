حرص الإعلامي والكاتب الرياضي فلاح القحطاني على توجيه رسالة حاسمة إلى جماهير الشمس بعد قرار آل سويلم بعدم الترشح لرئاسة الأصفر، مؤكدًا فيها أنّ مستقبل النصر لن يتأثر وسيبقى كما هو قويًا، موضحًا أنّ الأصفر له رجالات تقف خلفه وتسانده.
ونشر القحطاني رسالته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا:
“إلى جمهور النصر: إن استمر الشامخ فهذه أمنية النصراويين جميعًا وإن لم تُسعفه ظروفه ورحل فلا نملك إلًا أن نقول له شكرًا يا الشامخ، ولا تقلقوا على مستقبل النصر فله “رجالات وقامات” أحرصُ منّا جميعًا عليه.. غدًا أجمل مع النصر”.
وتابع رسالته في تغريدة أخرى:
“الأزمات والمواقف الطارئة تكشف الوجه الحقيقي للشخص.. كثيرًا انخدعنا بكلامهم المعسول وعشقهم المزيف ومع أول موقف أسقطوا أقنعتهم الزائفة!.. لا تثقوا بأصحاب المصالح والأهداف الشخصية مهما “لمعوا”!”.
وكان آل سويلم قد اكتفى بسنة التكليف في قيادة الأصفر، وتراجع عن فكرة ترشحه لرئاسة النادي، رغم أنّ عشاق الفريق العاصمي كانت تدعمه بشدة، لتُثار حالة من القلق في قلوب جماهير الشمس.
كانت هذه تفاصيل خبر القحطاني يوجه رسالة حاسمة إلى جمهور الشمس ويؤكد: النصر له رجالات وقامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.