شكرا لقرائتكم محافظ الإسكندرية يتفقد الاستعدادات النهائية للاستاد قبل انطلاق أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفقد اليوم الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، استاد الاسكندرية الرياضي، محيطه ،وحديقة الإسعاف المجاورة، لمتابعة اللمسات الأخيرة والاستعدادات النهائية لاستضافة البطولة، ومتابعة ما جرى تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمحيط الاستاد

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة ،واللواء سمير صدقي رئيس حي وسط ،و تم خلال الجولة متابعة كافة الأعمال التي جرت، حيث تم الانتهاء من ٩٥%من أعمال التطويرات بحديقة الاسعاف، وتقليم النخيل بمعرفة فرقة الأشجار بالحدائق المركزية ، استكمال دك ورش الرمال و فرش النجيل بالجانب القبلي للحديقة، الاعداد لوضع وتشغيل البوابات الإلكترونية ،وتشغيل شبكة الري باعلي طاقة.بالاضافة الي مراجعة ارتفاعات مطابق الصرف الصحي وضبطها مع المناسيب الجديدة للحديقة بعد تطويرها.

كما تم متابعة ومعاينة الرصف بمداخل الاستاد ،وأعمال تحديد وتخطيط الاسفلت امام بوابة المقصورة الرئيسية،وأعمال دهان حاملات اعلام الدول ووجه المحافظ بكافة التعديلات المطلوبة بالاضافة الي متابعة كل ما يتعلق بالإضاءة بالحديقة ومحيط الاستاد بالتنسيق مع إدارة الشبكات بشركة الكهرباء.

Advertisements

وأكد المحافظ خلال الجولة على الانتهاء من كافة الأعمال خلال الساعات القليلة القادمة لاستضافة هذا الحدث الهام ليليق بقيمة مصر ، مشددا على كافة المسئولين القائمين على أعمال التطوير بضرورة خروجها بالمواصفات القياسية المطلوبة .