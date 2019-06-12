شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يمنح أسامة إبراهيم أجازة زواج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافق مسئولو الإسماعيلى على منح ظهير الفريق الأول أسامة إبراهيم اجازة بمناسبة زواجه الذى اتمه منذ عدة أيام.
ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن بداية فترة الاعداد المقرر لها السبت المقبل ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بجانب لقاء الزمالك المتبقى من الموسم الحالى، على أن ينتظم بالتدريبات نهاية يونيو الجارى.
يذكر أن أسامة إبراهيم قد نجح فى حجز مقعد بالتشكيل الاساسى للفريق منذ انضمامه قادما من نادى سموحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يمنح أسامة إبراهيم أجازة زواج... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.