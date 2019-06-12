شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين مرتضى منصور والجهاز الفنى لحسم العديد من الملفات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك مساء اليوم، الأربعاء، جلسة مع خالد جلال المدير الفني للفريق الكروى الأول، بحضور أعضاء مجلس الإدارة أحمد جلال نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، وتمت مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق.

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ومن المقرر أن يعقد غدًا أمير مرتضي منصور المشرف العام على قطاع الكرة جلسه مع جلال، لبحث خطة الإعداد خلال فترة توقف الدوري الممتاز، والمعسكر الخارجي، من أجل عرضه على مجلس الادارة لاعتماده .

ومن المقرر أن يعود لاعبي الزمالك للتدريبات الأحد المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها.