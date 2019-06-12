شكرا لقرائتكم النصر يعلن البرنامج الزمني الخاص بالترشح لمجلس الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن النصر يوم الأربعاء البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، للمرة الثانية، لعدم تقدم أي مرشح خلال الفترة الماضية.

وكان قد فتح باب الترشيح في أندية الدوري السعودي للمحترفين يوم الأحد الماضي ليتقدم من يرغب بالرئاسة أو العضوية بالتقدم، وانتهت الفترة يوم الثلاثاء. ولعدم تقدم أي مرشح للنصر خلال الأيام الثلاثة، سيفتح باب الترشح مرة أخرى يوم الأحد المقبل.

وأوضح النصر عبر حسابه أن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية المجلس والناخبين يفتح يوم الأحد، ويستمر حتى الثلاثاء، فيما سيبدأ فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين لمدة يومين على أن تبدأ يوم الأربعاء، على أن يعلن عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم 24 يونيو الحالي، على أن يتقدم بالطعن كل من يرغب بذلك خلال فترة معينة.