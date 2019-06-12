دانيال جيمس يتطلع إلى "التحدي" مع إنجاز انتقاله لمانشستر يونايتد

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أعلن ناديا مانشستر يونايتد وسوانسي سيتي (درجة أولى) الانكليزيان الأربعاء إنجاز اجراءات انتقال الدولي الويلزي دانيال جيمس من الثاني الى "الشياطين الحمر"، في أول تعاقد للمدرب النروجي أولي غونار سولسكيار تحضيرا للموسم المقبل.

ووقع لاعب الجناح الدولي البالغ من العمر 21 عاما عقدا لمدة خمسة أعوام، مع خيار التجديد لعام إضافي، في صفقة قدرت التقارير الصحافية قيمتها بنحو 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار).

ويأتي انتقال جيمس الى يونايتد بعد أقل من شهر على وفاة والده.

وقال اللاعب "إنها لحظة فخر مذهلة لي ولعائلتي. على الرغم من أنها تترافق مع حزن رحيل والدي الذي ليس قادرا على تقاسم هذه التجربة معنا. أتطلع للعمل مع أولي (سولسكيار)، لقاء الفريق وبدء الموسم".

أضاف "هذا أحد أفضل أيام حياتي وأتطلع إلى هذا التحدي. الدوري الانكليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم ومانشستر يونايتد هو أفضل مكان بالنسبة لي لمتابعة تطوري كلاعب".

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من جهته، قال سولسكيار للموقع الالكتروني للنادي "يعتبر دانيال من لاعبي الجناح الشبان الذين يتمتعون بالكثير من المهارة، الرؤية، السرعة الاستثنائية وأخلاقيات العمل الجيدة. خاض موسما رائعا مع سوانسي سيتي ولديه كل المقومات المطلوبة ليصبح لاعبا مع مانشستر يونايتد".

وتابع "نحن مسرورون لأنه وقع لصالح نادينا ونتطلع للعمل معه".

وكان يونايتد قد أعلن الأسبوع الماضي التوصل الى اتفاق مبدئي لضم جيمس الذي أتم بنجاح الفحص الطبي في مركز التدريب الخاص به. واللاعب الشاب تخرج في أكاديمية سوانسي، وسجل خمسة أهداف في 38 مباراة خاضها مع فريقه في موسم 2018- 2019.

وتولى سولسكاير في كانون الأول/ديسمبر الماضي تدريب الفريق بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو على خلفية سوء النتائج. وحقق النروجي الذي سبق له الدفاع عن ألوان يونايتد كلاعب، نتائج إيجابية في المراحل الأولى، قبل أن يتراجع أداء الفريق مع اقتراب الدوري المحلي من نهايته.

وأنهى يونايتد الموسم المحلي في المركز السادس، وفشل في ضمان أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وسيكتفي تاليا بخوض منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.