شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب : مصر ضمن أفضل 5 منتخبات بدنياً فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى أن مصر كانت من ضمن 5 منتخبات الأفضل من ناحية الأداء البدني فى كأس العالم بروسيا 2018 بدون النظر للنتائج بعد احتلال الفراعنة المركز الأخير فى مجموعته بعد الهزيمة فى المباريات الثلاث.

يستعد منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخب.

تابع أبو العلا ، نستعد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة ونمتلك أجهزة حديثة ستساعدنا فى عدم تعرض اللاعبين لإصابات .

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تتواجد مصر فى المجموعة الأولى التى تضم زيمبابوي و الكونغو و أوغندا.