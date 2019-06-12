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ظهير الإسماعيلي يغيب عن فترة الاعداد بسبب شهر العسل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وافق مسئولو الإسماعيلى على منح ظهير الفريق الأول أسامة إبراهيم إجازة بمناسبة زواجه الذى اتمه منذ عدة أيام.

 

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ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن بداية فترة الاعداد المقرر لها السبت المقبل ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بجانب لقاء الزمالك المتبقى من الموسم الحالى،  على أن ينتظم بالتدريبات نهاية يونيو الجارى.

 

يذكر أن أسامة إبراهيم قد نجح فى حجز مقعد بالتشكيل الاساسى للفريق منذ انضمامه قادما من نادى سموحة.

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