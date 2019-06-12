شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الإسماعيلي يغيب عن فترة الاعداد بسبب شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافق مسئولو الإسماعيلى على منح ظهير الفريق الأول أسامة إبراهيم إجازة بمناسبة زواجه الذى اتمه منذ عدة أيام.

Advertisements

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن بداية فترة الاعداد المقرر لها السبت المقبل ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بجانب لقاء الزمالك المتبقى من الموسم الحالى، على أن ينتظم بالتدريبات نهاية يونيو الجارى.

يذكر أن أسامة إبراهيم قد نجح فى حجز مقعد بالتشكيل الاساسى للفريق منذ انضمامه قادما من نادى سموحة.