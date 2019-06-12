شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. يوسف الجوهرى يجرى جراجة الصليبى بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى يوسف الجوهرى صانع ألعاب فريق المقاولون العرب جراحة الرباط الصليبى بألمانيا بنجاح صباح اليوم .

كان يوسف الجوهري قد تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته بتدريبات الفريق، وتقرر سفر اللاعب إلى ألمانيا بناء على رغبته لإجراء الجراحة هناك.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة ويتبقى للمقاولون مباراة مؤجلة مع النادي الأهلي التى من المرتقب إقامتها بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في 21 يونيو الجاري .

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