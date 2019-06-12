شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ستاد الإسماعيلية جاهز لاستضافة المجموعة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعكف الآن المسؤولون بمجموعة الإسماعيلية على وضع اللمسات النهائية بستاد الإسماعيلية الرياضية .

و تم تسليم الملعب إلى الجهة المنظمة "الكاف" عقب انتهاء شركة المقاولات المسؤولة من كافة الاعمال الخاصة بها من اعمال صيانة و تشطيبات بالمدرجات و المكاتب الادارية و غرف اللاعبين .

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و تجري الان عمليات وضع اللوحات الاعلانية و الانارة و الاجهزة و المفروشات الخاصة بالمقصورة الرئيسية و المكاتب الإدارية.

و تستضيف الإسماعيلية المجموعة السادسة بكأس الأمم الافريقية التي تضم كلا من الكاميرون ، غانا ، غينيا بيساو و بنين .