شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ستاد الإسماعيلية جاهز لاستضافة المجموعة السادسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يعكف الآن المسؤولون بمجموعة الإسماعيلية على وضع اللمسات النهائية بستاد الإسماعيلية الرياضية .
و تم تسليم الملعب إلى الجهة المنظمة "الكاف" عقب انتهاء شركة المقاولات المسؤولة من كافة الاعمال الخاصة بها من اعمال صيانة و تشطيبات بالمدرجات و المكاتب الادارية و غرف اللاعبين .
و تجري الان عمليات وضع اللوحات الاعلانية و الانارة و الاجهزة و المفروشات الخاصة بالمقصورة الرئيسية و المكاتب الإدارية.
و تستضيف الإسماعيلية المجموعة السادسة بكأس الأمم الافريقية التي تضم كلا من الكاميرون ، غانا ، غينيا بيساو و بنين .
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