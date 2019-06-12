شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفاوض علاء عبد العال لقيادة الفريق فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو حرس الحدود فى مفاوضات جادة مع علاء عبد العال المدير الفنى السابق للداخلية من أجل قيادة الفريق فى الموسم المقبل خلفا لطارق العشرى .

كان طارق العشرى قد رحل بالأمس عن تدريب الحدود بالتراضى بعد الوصول لصيغة تفاهم مؤكدا أنه انفصل عن الحرس بعد الاتفاق مع الإدارة على عدم تجديد عقده للموسم المقبل، بعدما نجح فى تحقيق هدفه الموسم الحالى وقيادة الفريق للبقاء فى الدورى بعدما تسلم المهمة والحرس يحتل المركز الأخير.

ويسعى مسئولو الحدود إلى التعاقد مع مدير فنى خلال الفترة الحالية من أجل الإعداد للموسم الجديد الذى يحاول فيه الحدود الدخول فى المنطقة الدافئة بعيدا عن صراع الهبوط .