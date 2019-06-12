شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أفضل لاعب فى العالم يدعم منتخب تونس فى رسالة بالعربية قبل الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أفضل لاعب فى العالم لوكا مودريتش رسالة باللغة العربية دعم فيها المنتخب التونسي لكرة القدم عقب انتهاء مباراة المنتخبين بالأمس وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية. لقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا..

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