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أحمد مدبولى ينهى امتحانات نهاية العام فى أسيوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهى أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، من أداء امتحانات نهاية العام، بكلية حقوق جامعة أسيوط، خلال فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 10 أيام.

ومن المقرر أن يعود مدبولى إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للعودة للتدريبات الجماعية مع فريقه، يوم 15 من الشهر الجارى، وذلك بعد أن انتهت فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق بقرار من خالد جلال المدير الفنى.

ويستعد الزمالك لخوض ثلاثة مواجهات فى الدورى وهم.. 

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-الزمالك مع الجونة المؤجلة من الأسبوع الـ 33 يوم 23 يوليو باستاد الجونة

-الزمالك مع الإسماعيلى المؤجلة من الأسبوع  الـ 27 يوم 26 يوليو  فى استاد بتروسبورت

-الزمالك مع الأهلى فى الأسبوع الـ 34  يوم 30 يوليو باستاد برج العرب

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