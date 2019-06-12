شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى ينهى امتحانات نهاية العام فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهى أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، من أداء امتحانات نهاية العام، بكلية حقوق جامعة أسيوط، خلال فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 10 أيام.

ومن المقرر أن يعود مدبولى إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للعودة للتدريبات الجماعية مع فريقه، يوم 15 من الشهر الجارى، وذلك بعد أن انتهت فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق بقرار من خالد جلال المدير الفنى.

ويستعد الزمالك لخوض ثلاثة مواجهات فى الدورى وهم..

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-الزمالك مع الإسماعيلى المؤجلة من الأسبوع الـ 27 يوم 26 يوليو فى استاد بتروسبورت

-الزمالك مع الأهلى فى الأسبوع الـ 34 يوم 30 يوليو باستاد برج العرب