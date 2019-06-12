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اتحاد الكرة يضع شروطا لمشاركة الأندية فى أكثر من بطولة الموسم المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم الموافقة على طلب أى نادى بالمشاركة فى أكثر من بطولة ولكن بشرط أن يلتزم النادي بجدول الدوري الذى سيتم وضعه قبل انطلاق الموسم.

شهد الموسم الجاري مشاركة أكثر من نادي فى أكثر من بطولة مما تسبب فى كثرة تأجيلات مباريات الدوري و انتهاء البطولة بعد أمم أفريقيا 2019.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الموسم المقبل 2019 – 2020 سيشهد وضع جدول كامل للدوري من بداية الموسم حتي نهايته ولن يتم تعديله.

 

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