إسلام جابر ورقة المقاصة للضغط على مسئولى الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح إسلام جابر صانع ألعاب مصر المقاصة العائد من فترة إعارة مع الداخلية الورقة الأخيرة للفريق الفيومى للضغط على مسئولى الأهلى والزمالك للدخول فى صفقة تبادلية أو التعاقد مع لاعبين جدد . ويسعى مسئولو المقاصة لتدعيم صفوفهم بلاعبين سوبر بعد التعاقد مع أحمد حسام ميدو لقيادة الفريق فى إطار رغبة مجلس الإدارة نحو المنافسة للعودة للمربع الذهبى والعودة من جديد للبطولات القارية . يذكر أن إسلام جابر أحد اللاعبين الذين أعيروا من مصر المقاصة للداخلية فى بداية الموسم الحالى وتألق مع الفريق الشرطى بشكل محلوظ مما دفع المكسيكى أجيرى إلى ضمه لصفوف المنتخب أكثر من مرة .

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