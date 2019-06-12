شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رابع صفقات ريال مدريد والان مع التفاصيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عبر موقعه على الإنترنت، ضم فيرلاند ميندي ظهير نادي ليون الفرنسي، بعدما نجحت إدارة مدريد في التوصل لاتفاق مع إدارة ليون حول ضم اللاعب.

وانضم فيرلاند ميندي لمدريد لمدة 6 مواسم حتى عام 2025، مقابل 48 مليون يورو، على ان يحصل اللعب على راتب 5 مليون يورو سنوياً.

ومن المقرر الاعلان عن الصفقة، يوم الأربعاء 19 يونيو الساعة 1 ظهراً على ملعب سانتياجو برنابيو.