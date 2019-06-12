شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. استبعاد صلاح من أولى مبارايات المنتخب المصري والان مع التفاصيل

كشفت مصادر مقربة من الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن نيته استبعاد محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، من المبارة الوديى الأولى التي سيخوضها المنتخب غداً على ملعب برج العرب أمام تنزانيا، استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

وكان صلاح وصل اليوم الأربعاء لمعسكر المنتخب الوطني، في برج العرب بالإسكندرية، بعد حصوله على راحة سلبية قضاها في الغردقة.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 على رأس المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه كلًا من الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي وأوغندا.