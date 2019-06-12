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الكاف يمهل الترجي التونسي 10 أيام للطعن في قرار إعادة مباراة إياب نهائي أبطال أفريقيا

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نظام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "في أيه آر" كما بدا خلال المباراة بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم في 31 مايو 2019

أعلن الترجي الرياضي التونسي الأربعاء على صفحته على فيس بوك أنه تلقى مراسلة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) يعلمه من خلالها رسميا بقراره إعادة مباراة إياب نهائي أبطال أفريقيا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي في ملعب محايد.

وجاء في رسالة الكاف، بحسب الصفحة الرسمية للترجي التونسي على فيس بوك أن القرار اتخذ بالإجماع وأن شروط اللعب والشروط الأمنية حالت دون النهاية الطبيعية للمباراة، في إشارة إلى غياب تقنية الفار، والجوانب التنظيمية والأمنية التي رافقت المباراة ولم تكن في مستوى الحدث.

وتضمن القرار كذلك، تذكير للترجي بأن أمامه مهلة عشرة أيام من أجل الطعن في الحكم لدى محكمة التحكيم "الطاس".

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وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر الأربعاء في اجتماع عقده في باريس إعادة إجراء مباراة الإياب بين الترجي والوداد على أرض محايدة بعد نهاية كأس أمم أفريقيا المقرر إجراؤها في مصر من 21 يونيو/حزيران لغاية 19 يوليو/تموز.

وتوقفت المباراة، والتي أقيمت في 31 مايو/أيار في تونس، لنحو ساعة ونصف بعد أن احتج الفريق المغربي على استحالة اللجوء إلى تقنية التحكيم بالفيديو "فار" بعد رفض هدف سجله في مرمى مضيفه. وانسحب الوداد من أرض الملعب ليعلن الحكم الغامبي باكاري غاساما نهاية المباراة وفوز الترجي باللقب.

 

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