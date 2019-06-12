شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح دوري مراكز الشباب القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، والدكتور محمد عبدالقادر، مساعد وزير الشباب والرياضة، فعاليات نهائيات الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب القرى، الذي يقام بالمدينة الشبابية بأبوقبر خلال الفترة من ١٠ يونيو إلى ١٣ يونيو.

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تقام الفعاليات في ألعاب كرة القدم الخماسي والكاراتيه وألعاب القوى وتنس الطاولة وذوي الاحتياجات الخاصة والكرة الطائرة.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الجيش والشرطة، ثم قام الدكتور أشرف موسى، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب القرى، بالترحيب بالضيوف واستعراض إنجازات الاتحاد السابقة ورؤية الاتحاد المستقبلية، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة الاتحاد ثم دعوة السيد النائب أشرف رشاد والدكتور محمد عبدالقادر مساعد الوزير، والأستاذ كمال عامر، لعقد الندوة التثقيفية الأولى للاتحاد تحت عنوان نتحاور معا لبناء المواطن المصري.

تناول خلالها السادة الضيوف أهم المحاور لبناء شخصية الشباب المصري، ثم تم فتح حوار جاد مع الشباب تناول تلك النقاط واختتمت بتقديم دروع الاتحاد إلى السيد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، والدكتور محمد عبدالقادر مساعد الوزير، والإعلامي كمال عامر.