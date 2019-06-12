كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سرقة منازل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد ولاعب الفريق إيسكو، خلال الأيام الماضية.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إيسكو وزيدان قد انضم إلى قائمة نجوم الكرة الذين يتعرضون للسطو على منازلهم في الفترة الأخيرة بعد ألفارو موراتا، لاعب اتلتيكو مدريد والمنتخب الإسباني.
ولم يتواجد الثنائي خلال سرقة منازلهم، لذا قرر نادي ريال مدريد رفع حالة الأمن حول منازلهم.
جدير بالذكر أن ريال مدريد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني.
ويعول جمهور النادي الملكي على المدرب زين الدين زيدان من أجل استعادة أمجاد الفريق مجددا في الموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد موراتا.. سرقة منزل إيسكو وزيدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.