بعد موراتا.. سرقة منزل إيسكو وزيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سرقة منازل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد ولاعب الفريق إيسكو، خلال الأيام الماضية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إيسكو وزيدان قد انضم إلى قائمة نجوم الكرة الذين يتعرضون للسطو على منازلهم في الفترة الأخيرة بعد ألفارو موراتا، لاعب اتلتيكو مدريد والمنتخب الإسباني.

ولم يتواجد الثنائي خلال سرقة منازلهم، لذا قرر نادي ريال مدريد رفع حالة الأمن حول منازلهم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني.

ويعول جمهور النادي الملكي على المدرب زين الدين زيدان من أجل استعادة أمجاد الفريق مجددا في الموسم الجديد.