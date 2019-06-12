جوارديولا: فالفيردي قدم موسما رائعا مع برشلونة

دافع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مواطنه إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، مؤكدًا أنه قاد الفريق الكتالوني لموسم مميز.

وقال بيب، لوسائل الإعلام على هامش بطولة لأساطير الجولف، إن فالفيردي قدم عامًا رائعًا مع برشلونة في الموسم الماضي.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي، أن برشلونة قدم موسمًا رائعًا مع فالفيردي وتوج بلقب الدوري الإسباني.

Advertisements

وأشار جوارديولا، المدير الفني الأسبق لبرشلونة، إلى أن البلوجرانا نجح إلى جانب الفوز بلقب الدوري في بلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا.

وختم "كمدرب، ومن وجهة نظري، كان عامًا جيدًا لبرشلونة وفالفيردي".

يشار إلى أن بيب جوارديولا حقق مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم، رباعية محلية تاريخية، إذ فاز بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما فاز في بداية الموسم ببطولة الدرع الخيرية.