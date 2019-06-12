منتخب مصر يستعين ببرنامج غذائي إنجليزي لتجنب الإصابات

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري لكرة القدم، أن سياسة الاستعانة بأحدث أساليب وأجهزة العلاج تنعكس بصورة إيجابية على وضعية المنتخب، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام على ملاعبه في الشهر الجاري.

وأوضح أبوالعلا في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن تلك الأجهزة وصل بها الأمر إلى توقع الإصابات قبل وقوعها، مشيرًا إلى أن البرامج الغذائية التي يتم تطبيقها في معسكر الفريق ستؤتي ثمارها على اللاعبين في المسابقة القارية.

وأضاف طبيب المنتخب المصري أن عمل الجهاز الطبي يرتكز حول الوصول باللاعبين إلى أعلى درجة من الجاهزية بالتعاون والتنسيق مع مدرب الأحمال، حتى يتمكن الجهاز الفني من تطبيق أفكاره الخططية بكامل حريته.

وأشار أبوالعلا إلى أنه أجرى زيارة إلى إنجلترا قبل شهرين خصيصًا لهذا الغرض، حيث جرى الاطلاع على أحدث التقنيات في هذا الشأن.

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وكشف أن البطولة المقبلة هي الثالثة في جدول المسابقات الكبرى التي يخوضها مع المنتخب منذ أمم أفريقيا بالجابون عام 2017 مرورا بكأس العالم 2018 الذي شهد تطورا كبيرا للمنتخب في هذا المجال، حيث كان المنتخب المصري من أفضل خمسة فرق من ناحية الأداء البدني بعيدا عن النتائج.

وشدد طبيب المنتخب المصري أن ثقافة اللاعبين المختارين سواء المحترفين في الخارج أو الداخل وما يتمتعون به من حماس لتحقيق النتيجة المرجوة، كانت من أهم العوامل التي تساعد على تنفيذ كل هذه الأفكار، مؤكدا أن فترة الصيام خلال شهر رمضان الكريم لن يكون لها أي أثر على اللاعبين، حيث كان التأثير الأكبر في مواعيد النوم، وجرى التغلب عليها تماما من خلال المعسكر الحالي.

ويلعب منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، في المجموعة الأولى، التي تقام مبارياتها في ستاد القاهرة، برفقة منتخب الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

ويحلم منتخب مصر باستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2010، لاسيما أن البطولة تقام على ملاعبه وأمام جماهيره.