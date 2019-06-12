الترجي يسقط في فخ الهزيمة امام إتحاد بن قردان

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي في فخ الهزيمة أمام نادي إتحاد بن قردان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب 7 مارس في المباراة المؤجلة من الأسبوع 25 من الدوري التونسي.

جاء الشوط الاول متوسط المستوي الفني وتبادل الفريقين الاستحواذ علي الكرة و الهجمات الخطيرة وسجل هدف اتحاد بن قردان اللاعب شهاب الزغلامي من ركلة جزاء في الدقيقة 21 قبل أن يهدر وسيم النغموشي ركلة جزاء اخرى في د27.

الشوط الثاني مضى الفريقان في محاولاتهما في بقية الزمن وإستطاع كل منهما الوصول إلى مرمى الآخر أكثر من مرة ولكن يقظة حارسي المرمى والمدافعين حالت دون أن يضيف أيٍ منها هدفاً آخراً.

ليرتفع رصيد اتحاد بن قردان الي 38 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد الترجي بطل الدوري عند 56 نقطة.