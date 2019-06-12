نادال يضع كأس رولان جاروس في متحفه

وضع لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، اليوم الأربعاء، كأس نسخة بطولة رولان جاروس الثاني عشر الذي فاز به الأسبوع الجاري، في متحفه الخاص.

وبعد حضور حفل التخرج من أكاديمية رافائيل نادال، أراد نادال، وضع الكأس في متحفه الواقع في منشآت الأكاديمية.

وقال نادال "الجميع يعلم أهمية هذا المكان (المتحف) وكذلك أهمية ما حدث الأحد (بعد الفوز على النمساوي دومينيك ثيم في النهائي)".

وأضاف "وضع هذا الكأس لرولان جاروس إلى جانب البقية يعني الكثير لي، أشكر كل الدعم المقدم لي وبخاصة في الشهور الاخيرة التي واجهت فيها مشاكل".

ومن المقرر أن يحظى المصنف الثاني عالميا ببعض أيام الراحة في مايوركا، بعدها يبدأ التحضير للمشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس.