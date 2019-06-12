بغلف يدعم النصر بـ”مليون ريال” ويقرر العدول عن قراره بالابتعاد عن الوسط الرياضي

قرّر رجل الأعمال وعضو شرف نادي النصر عبد العزيز أحمد بغلف، تقديم مبلغ مليون ريال سعودي دعمًا للنادي وللمرشح الجديد لرئاسته، كما قرّر العدول عن قراره بالابتعاد عن الوسط الرياضي، وذلك لمساندة الأصفر خاصة بعد قرار آل سويلم بالابتعاد عن الترشح.

ونشر بغلف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا:

“دون ذكر الأسباب.. النصر عشقه غلّاب… يشرفني أن أقدم مبلغ مليون ريال دعمًا للنادي والمرشح الجديد شاملة عضوية الشرف … والعدول عن الابتعاد عن الوسط الرياضي، بتوفيق الله وبكم أيُّها المخلصين، نصرنا يجب أن يبقى في القمه شكرًا سعود آل سويلم على ما قدمت وبالتوفيق للرئيس الجديد”.

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وكان بغلف قد قرّر الابتعاد عن الوسط الرياضي، معبرًا بذلك عن حزنه الشديد، على ابتعاد سعود آل سويلم عن رئاسة العالمي، حيث قد نشر مسبقًا:

“هذه ضريبه النجاح.. سوف تظل في قلوبنا.. لا حول ولا قوة إلّا بالله.. أُعلن وبكل أسف ابتعادي عن الوسط الرياضي.. وسوف يبقى حب الكيان في قلوبنا”.

وكان آل سويلم قد قرّر نهائيًا عدم ترشحه لرئاسة الفريق الأصفر، مما صدم عشاق وجماهير العالمي، وجعلهم في حالة قلق شديد على ناديهم.