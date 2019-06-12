رينارد يعلن تشكيل المغرب لمواجهة جامبيا

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم عن التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب جامبيا ودياً. مصر تستضيف كأس الأمم الإفريقية في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو. وجاء تشكيل المغرب الرسمي كالتالي... حراسة المرمي : ياسين بونو Advertisements الدفاع : نبيل درار - مهدي بنعطية - رومان سايس - نصير مزراوي الوسط : كريم الأحمدي - يونس بلهندة - مبارك بوصوفة. الهجوم : سفيان بوفال - حكيم زياش - خالد بوطيب . المنتخب المغربي يقع في المجموعة الرابعة، رفقة منتخب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامييبيا

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