شكرا لقرائتكم مصر تختبر الجاهزية أمام تنزانيا... والجهاز الفني يريح صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 16:11

يلتقي المنتخب المصري لكرة القدم مع ضيفه التنزاني غدا (الخميس) على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق بمصر في 21 الجاري. وأوقعت القرعة منتخب البلد المنظم على رأس المجموعة الأولى بجوار منتخبات"الكونغو وزيمبابوي وأوغندا"، فيما يصطدم منتخب تنزانيا بمنتخبات "الجزائر وكينيا والسنغال " في المجموعة الثالثة.



يغيب عن صفوف منتخب "الفراعنة" نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح لخضوعه لراحة منذ عودته إلى مصر ، فيما تعافى حارس الزمالك محمود جنش وبات جاهزا لحماية عرين وصيف بطل النسخة الأخيرة من أمم أفريقيا، كما سيدفع المدير الفني للمنتخب المصري المكسيكي خافيير أغيري بأيمن أشرف وأحمد حجازي ومحمود علاء وأحمد المحمدي في الدفاع ، ودونغا وعبدالله السعيد وطارق حامد وتريزيغيه ووليد سليمان في الوسط ، ومروان محسن في الهجوم، لاختيار الأفضل فنيا وبدنيا قبل الاستقرار على الملامح الأخيرة للتشكيل الأساسي.

من جهته ، نفى مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة ما أثير بأنه هدد باستبعاد محمد صلاح من خوض بطولة أمم إفريقيا في حال لم ينضم للمعسكر الاستعدادي الحالي ، مؤكدا أن اللاعب في إجازة بموافقة الجهاز الفني.

فيما يأمل منتخب تنزانيا بقيادة المدرب إيمانويل أمونيكي لتفجير مفاجأة وإسقاط المنتخب المصري على أرضه وبين جماهيره والتأكيد على أن فريقه لن يكون لقمة سائغة للمنافسين في البطولة القارية.