شكرا لقرائتكم غيريس يعيد المساكني لتشكيلة تونس ويستبعد معلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 16:14

أعلن مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم الفرنسي ألان غيريس تشكيلته النهائية من 23 لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، والتي شهدت عودة النجم يوسف المساكني بعد غياب مطول بسبب الاصابة واستبعاد علي معلول في آخر لحظة.



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ويعود المساكني الملقب بـ"النمس" والمعار الى أويبن البلجيكي من ناديه الدحيل القطري، بعد غيابه عن مونديال روسيا 2018 بسبب قطع في الرباط الصليبي، وأكد غيريس في تصريحات اعلامية سابقة أنه لا يريد وضع "حدود" لطموحات المنتخب في بطولة إفريقيا، معتبرا أن بلوغ الدور نصف النهائي يشكل "رغبة وهدفا واضحا (...) لكن لماذا نضع حدودا؟".

واستبعد غيريس الظهير علي معلول (الأهلي المصري) دون ذكر للأسباب وعوضه بكريم العواضي، كما قرر أن يرافق حارس المرمى أيمن دحمان (الصفاقسي) المنتخب الى مصر خارج القائمة "قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وإنضباط في التمارين، ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية"، وفقا لبيان صدر على موقع الاتحاد التونسي.

وواجهت تونس العراق في اطار التحضيرات لأمم أفريقيا وفازت بهدفين الجمعة الفائت كما حققت انتصارا على المنتخب الكرواتي بهدفين لهدف الثلاثاء.

ويخوض منتخب "نسور قرطاج" المتوج باللقب القاري عام 2004 على أرضه، غمار البطولة التي تستضيفها مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو، في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات مالي وموريتانيا وانغولا.