المقهوي والعيسى مستمران في العدالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرياض

أعلن نادي العدالة الصاعد حديثا إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تجديد عقد محمد المقهوي وحسين العيسى.

وأصدر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكر فيه أن المقهوي «24 عاما»، والذي يلعب في مركز حراسة المرمى، وكذلك زميله لاعب الوسط حسين العيسى «19 عاما» جددا عقديهما مع الفريق لمدة موسمين.

يذكر أن العدالة ارتقى لمنافسات دوري المحترفين، بعد أن حل ثالثا في جدول ترتيب الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي، برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ضمك «الوصيف»، و6 نقاط عن أبها المتصدر.