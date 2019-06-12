المعيبد ينسحب.. والاتفاقيون يتمسكون بالدبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

حسمت الأمور في نادي الاتفاق بترشح إدارة المهندس خالد الدبل وأعضاء مجلس إدارته الذي شهد تعديلات جديدة بإضافة أسماء مزجت بين الشباب والخبرة في منظومة الإدارة الجديدة، حيث سيتولى عمر باخشوين مهمة الإشراف على كرة القدم بالنادي كمدير تنفيذي، فيما سيكون حاتم المسحل نائبا للرئيس، وعضوية كل من معاذ العوهلي، عبدالرحمن المعيبد، عمر باخشوين، إياد البقشي، إبراهيم آل سالم، محمد الدعلان، وليد الرميح.

ومن المنتظر أن تتم تزكية إدارة الدبل في الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري بعد الانتهاء من إجراءات العملية الانتخابية المتمثلة في فحص قوائم المرشحين الأولى والنهائية وانقضاء فترة الطعون.

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وانسحب عدنان المعيبد، الاسم المنافس لخالد الدبل، من سباق الترشح، ولم يتقدم بملف انتخابه رغم رغبته الملحة في بداية الأمر للدخول بعد أن تم إقرار فتح باب الانتخابات من الهيئة العامة للرياضة لجميع الأندية، مما وضع أكثر من علامة استفهام لدى جماهير فارس الدهناء.

وعلى صعيد كرة القدم توصلت إدارة الدبل لاتفاق مع الحارس الاتفاقي السابق فايز السبيعي لتولي مهام إدارة الكرة بالفريق الأول خلفا لسياف البيشي، فيما سيعاود لاعبو الفريق الاتفاقي تدريباتهم استعدادا للموسم المقبل بدءا من الـ 24 من يونيو الجاري، على أن يغادر الفريق في يوليو المقبل لإقامة معسكر تدريبي في هولندا.

وأشارت مصادر «مكة « إلى أن إدارة الاتفاق بقيادة خالد الدبل وبتأييد من المدير التنفيذي عمر باخشوين اتفقت مع مدرب منتخب الشباب الوطني خالد العطوي على تدريب الفريق الموسم المقبل بعد النجاحات التي حققها في الآونة الأخيرة والتجربة الناجحة السابقة التي تحققت إبان فترة إشراف الوطني سعد الشهري.