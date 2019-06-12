السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرياض أعلن نادي أبها الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تجديد عقد اللاعب سميحان النابت لمدة موسم رياضي واحد. وأصدر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ذكر فيه أن سميحان «24 عاما» يعد من أفضل لاعبي خط الوسط في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي. وبحسب نادي أبها، خاض اللاعب 33 مباراة كلاعب أساسي في الموسم الأخير، سجل خلالها 6 أهداف وأسهم بـ4 تمريرات حاسمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبها يجدد للنابت موسما واحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.