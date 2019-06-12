الهوامير ينتصرون في الهلال والرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

تباينت ردود الفعل عقب إغلاق باب الترشح لرئاسة الأندية السعودية المحترفة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول. وشهدت الساعات الأخيرة انسحابات ممنهجة وترشيحات تكتيكية وهدوءا نسبيا في بعض الأندية، وسط توقعات بأن ينتصر أصحاب المال «الهوامير» في السباق المثير.

وشهدت قوائم الترشح في اليوم الثالث والأخير تسابقا في الهلال والرائد، وسط توقعات بأن يكون مقعديهما الرئاسيين أكثر سخونة، في حين كانت المفاجأة الكبيرة هي عدم وجود أي مرشح في نادي النصر بطل دوري الأمير محمد بن سلمان.

إثبات وجود في الهلال

دخل عضو الشرف موسى الموسى منافسا لفهد بن نافل على رئاسة الهلال، تأكيدا لإثبات الذات بعد أن كان أحد أعضاء إدارة الرئيس الأسبق الأمير نواف بن سعد، حيث أكد أنه يرغب في ترجمة أفكاره الاقتصادية والاستثمارية،

فيما حظوظ ابن نافل أكبر كونه شخصية توافقية تقودها أكبر شخصية شرفية داعمة في تاريخ الهلال ممثلة في الأمير الوليد بن طلال، الذي تعهد بدعم مالي كبير طيلة فترة رئاسة فهد بن نافل للسنوات الـ4 المقبلة. وسجل المرشح الثالث الشرفي بدر الحماد انسحابه من سباق الترشح الهلالي قبل إغلاق فترة الترشح بسويعات، تحاشيا لشق الصف الهلالي ودعما لفهد بن نافل.

الرائد الأكثر سخونة

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جاء المشهد مختلفا في الرائد، حيث شهد تقلبات سريعة في العملية الترشيحية التي أشبه ما تكون بـ»الجحلفة» التي قام بها الرئيس المكلف فهد المطوع الذي انتهت فترة تكليفه منتصف رمضان الماضي، وأعلن الرغبة في الابتعاد عن الوسط الرياضي، إلا أنه قدم أوراقه في اليوم الأول لتقديم أوراق الترشح، مما أجبر الرئيس الأسبق خالد السيف على الانسحاب وسط جدلية عدم تطابق شروط الترشح فيما يخص مؤهله التعليمي، إلا أن هذا الانسحاب لم يدم طويلا وعاد من خلال قائمة منصب نائب الرئيس من خلال تبادل الدور مع نائبه المرشح يوسف التويجري الذي قدم لمنصب الرئيس لتفادي حالة الطعن في الانتخابات، غير أن ثمة مفاجأة حدثت بدخول منصور العشاب الوجه الإداري الجديد في السباق، ومن خلال هذين الاسمين يتضح التكتل ضد المطوع وقائمته رغبة في ظفر أحدهما بمنصب الرئاسة.

حالة النصر خاصة

وبقي نادي النصر حالة خاصة وفريدة كونه النادي الوحيد الذي لم يتقدم أحد للترشح لرئاسته، بعد ظهور أنباء عن ابتعاد رئيسه المكلف سعود السويلم عن المشهد النصراوي الرسمي، وبالتالي ووفقا للوائح الانتخابات سيتم فتح باب الترشح من جديد لـ3 أيام، الأحد المقبل.

وظهر أمس عضو شرف النصر شرف حريري كأحد الأسماء التي ستقدم ملفها الترشحي للنادي بعد التمديد.

شخصيات توافقية

أما أندية الشباب والاتحاد والأهلي والاتفاق والفتح والفيصلي والباطن والقادسية وأحد والوحدة والفيحاء، فقد أظهرت وجود إجماع على مرشحيها الفرادى، وأعلنت لجنة انتخابات الأندية أمس عن تمديد فترة قيد الناخبين لنادي الوحدة لمدة يومين.

وتوقعت مصادر خبيرة أن ينتصر هوامير الانتخابات من خلال أكثرية المشتركين في العضوية الذهبية المحددة بـ100 ألف ريال، إذ إن المصادر تشير إلى ظفر فهد بن نافل برئاسة الهلال وفهد المطوع برئاسة الرائد.