4 يقودون أزهر لرئاسة الوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

سلم المرشح سلطان أزهر وأعضاء تكتله ملفهم الانتخابي للجنة المكلفة بالانتخابات الموجودة في نادي الوحدة أمس الأول، وذلك قبل ساعة من إغلاق باب الترشح لانتخابات رئيس وأعضاء إدارة الوحدة لمدة أربع سنوات بنظام القائمة.

وقدم أزهر الملف لرئاسة مجلس إدارة نادي الوحدة وأعضاء إدارته، حيث يتكون المجلس المرشح من سلطان أزهر رئيسا، عبدالعزيز محمد القرشي نائبا للرئيس، عبدالعزيز علاء خيمي مديرا تنفيذيا، فيصل قائد عضوا، المهندس توفيق تونسي عضوا، عبدالله الثقفي عضوا.

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وعلمت «مكة» أن المرشح أزهر جهز ملفه بشكل مخطط من وقت مبكر بدعم عدد من الشخصيات الوحداوية لخوض غمار إدارة النادي للسنوات الأربع المقبلة، في حين تراجع عدد من المرشحين عن خوض تجربة الترشح، أبرزهم مروان شعبان الذي اعتذر عن التقدم وفضل تشجيع ودعم أي إدارة قادرة على إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

ويعد سلطان أزهر أحد الوجوه الشابة التي تقوم بحراك مميز على عدة مستويات، حيث تمكن من إيجاد اسم له بشكل قوي في الوسط الاقتصادي خاصة من خلال تجربته في قيادة لجنة ريادة شباب الأعمال في غرفة مكة قبل أن يدخل انتخابات الغرفة، ويتمكن من كسب مقعد ضمن أعضاء مجلس إدارة الغرفة في دورته الأخيرة.

ويعد مجلس إدارة أزهر من أوائل المجالس في الوحدة التي تضم بين أعضائها شبابا بنسبة 100% وغالبيتهم من رجال الأعمال والفكر ولهم تجارب ونجاحات في العاصمة المقدسة من خلال حضورهم القوي في مناسبات عدة، وبحسب مصادر «مكة» فإن المجلس المرشح سيكون طريقه ورديا خلال البرنامج الزمني للانتخابات في ظل عدم وجود منافسين، إضافة إلى التأييد الكبير من غالبية أطياف المجتمع الوحداوي.

لماذا ترشح أزهر؟