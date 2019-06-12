شكرا لقرائتكم يوسف الجوهرى يجري جراحة الرباط الصليبى بألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى يوسف الجوهرى صانع العاب فريق المقاولون العرب جراحة الرباط الصليبى بالمانيا بنجاح صباح اليوم .

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كان يوسف الجوهري قد تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته بتدريبات الفريق، وتقرر سفر اللاعب إلى ألمانيا بناء على رغبته لإجراء الجراحة هناك.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة ويتبقى للمقاولون مباراة مؤجلة مع النادي الأهلي من المرتقب إقامتها بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في 21 يونيو الجاري .