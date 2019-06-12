شكرا لقرائتكم صانع ألعاب الزمالك ينتهي من امتحانات الكلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، من الخضوع لإمتحانات نهاية العام، بكلية حقوق جامعة أسيوط، والتى خضع لها خلال فترة الأجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 10 أيام.

ومن المقرر أن يعود مدبولى إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للعودة للتدريبات الجماعية مع فريقه، يوم 15 من الشهر الجارى، وذلك بعد أن انتهت فترة الأجازة التى حصل عليها الفريق بقرار من خالد جلال المدير الفنى.

ويستعد الزمالك لخوض ثلاثة مواجهات فى الدورى وهم..

-الزمالك مع الجونة المؤجلة من الأسبوع الـ 33 يوم 23 يوليو باستاد الجونة

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-الزمالك مع الإسماعيلى المؤجلة من الأسبوع الـ 27 يوم 26 يوليو فى استاد بتروسبورت

-الزمالك مع الأهلى فى الأسبوع الـ 34 يوم 30 يوليو باستاد برج العرب