شكرا لقرائتكم أمم أفريقيا.. أيمن أشرف يبرز كواليس مشاركته بمعسكر الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أيمن أشرف لاعب المنتخب الوطنى صورا له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" من تدريبات معسر الفراعنة المقام حاليا هلى ملعب برج العرب خلال تنفيذه لتعليمات سلجادو المستشار الفنى للمكسيكى أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى. انتظم أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى معسكر المنتخب الوطني استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية. ويحظى أشرف بثقة المكسيكى أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر الذى اختاره على حساب عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك وأحمد فتوح ظهير سموحة . يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية في 21 يونيو الجاري وحتى 19 يونية المقبل، حيث تواجه مصر منتخب زيمبابوي فى المباراة الافتتاحية من البطولة.

أيمن أشرف

أيمن أشرف

أيمن أشرف

أيمن أشرف

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