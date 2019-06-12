شكرا لقرائتكم أجيري: التجانس بين لاعبي المنتخب فى أعلى مستوى وقادرون على اسعاد الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، أنه سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى الفراعنة بعد مرور 6 أيام من معسكر المنتخب استعداداً لبطولة أمم افريقيا المقرر لها 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

كشف أجيري فى المؤتمر الصحفي المقام اليوم باستاد برج العرب ، نستعد لتحقيق الفوز فى أول ودية للمنتخب غداً أمام تنزانيا ونسعى لتجربة بعض الخطط والجمل فى مباراة الغد.

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تابع أجيري أن هناك حالة من التركيز داخل المعسكر ورغبة لدي اللاعبين لتحقيق البطولة و إسعاد الجماهير وهو ما نعمل عليه جاهدين وأري ذلك على وجوه اللاعبين