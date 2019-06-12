شكرا لقرائتكم أجيري: التجانس بين لاعبي المنتخب فى أعلى مستوى وقادرون على اسعاد الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، أنه سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى الفراعنة بعد مرور 6 أيام من معسكر المنتخب استعداداً لبطولة أمم افريقيا المقرر لها 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.
كشف أجيري فى المؤتمر الصحفي المقام اليوم باستاد برج العرب ، نستعد لتحقيق الفوز فى أول ودية للمنتخب غداً أمام تنزانيا ونسعى لتجربة بعض الخطط والجمل فى مباراة الغد.
تابع أجيري أن هناك حالة من التركيز داخل المعسكر ورغبة لدي اللاعبين لتحقيق البطولة و إسعاد الجماهير وهو ما نعمل عليه جاهدين وأري ذلك على وجوه اللاعبين
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