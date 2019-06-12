شكرا لقرائتكم المحمدي: ضربة البداية ستكون صعبة ولا نفكر إلا بها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد المحمدي قائد منتخب مصر أنه سعيد بالعودة للعب على استاد القاهرة خلال بطولة أمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل، مؤكداً أن اللعب على استاد القاهرة أو " استاد الرعب "له " مذاق خاص"

أضاف المحمدي فى مؤتمر صحفي بملعب برج العرب ضربة البداية ستكون صعبة أمام زيمبابوي ولا نفكر إلا بها ، مؤكداً أن مباريات البطولة صعبة ونسعي للتتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

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تابع قائد المنتخب فخر للاعبي المنتخب خوض المباريات باستاد القاهرة ، وسط الجماهير الكبيرة التى ستملاً المدرجات ، و أتمني أن تكون بطولة جيدة من جميع النواحي.