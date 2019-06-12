شكرا لقرائتكم الفيحاء يعلن فتح باب الترشح لخلافة سعود الشلهوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفيحاء يوم الأربعاء فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي وذلك لخلافة المجلس الحالي الذي يرأسه سعود الشهلوب.

وتنتهي فترة رئاسة سعود الشلهوب في نهاية شهر أغسطس المقبل، وأعلن الرئيس عقب نهاية الموسم الماضي عدم رغبته بالترشح لولاية جديدة بسبب ظروفه الخاصة، بعدما قاد الفريق إلى الصعود لدوري المحترفين والبقاء لموسم ثالث.

وأكد الفيحاء أن فتح باب الترشح سيكون من يوم الأحد وحتى الثلاثاء (16-18 من الشهر الجاري) على أن تعقد الجمعية العمومية والاقتراع يوم 25 من الشهر الجاري.