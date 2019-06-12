ليفانتي يتعاقد مع سيرخيو ليون

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليفانتي الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء أنه تعاقد مع سيرخيو ليون مهاجم ريال بيتيس بعقد يمتد لثلاثة أعوام حتى 2022. وأعلن ليفانتي في بيان"سيرخيو ليون انتقل لليفانتي بعدما لعب لعامين في صفوف بيتيس خاض خلالها 60 مباراة في الدوري وكأس ملك إسبانيا والدوري الأوروبي وسجل خلالها 16 هدفا". وكان ليون، 30 عاما، لعب قبلها لفريق أوساسونا وسجل للفريق عشرة أهداف في 36 مباراة.

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