مهاجم كولومبيا: ميسي مع الأرجنتين مرشحة دائمًا للفوز بكوبا أمريكا.

فرناندو كوينترو جناح ومهاجم نادي ريفر بليت الأرجنتيني يري أن منتخب التانجو المرشح الأقوى للفوز ببطولة كوبا أمريكا، حيث قال الكولومبي في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: ” في وجود ميسي مع الأرجنتين دائمًا المرشح الأقرب للفوز بكوبا أمريكا”.

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وأضاف: “أنا صريح جدًا، عندما يتواجد ميسي من الصعب عليك أن تستبعد الأرجنتين من كونه الأقرب للفوز باللقب”، متابعا: “ومن الصعب أن لا أكن متواجد ضمن قائمة كولومبيا في تلك البطولة، لكنني أتعايش مع الأمر بذكاء كبير ودافع إيجابي أكبر للمستقبل”.

وقد عاد “ليونيل ميسي” من جديد إلى منتخب بلاده في معسكر شهر مارس الماضي بعد غياب ثلاث معسكرات متتالية عقب نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.