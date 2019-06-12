دي ليخت يثير التكهنات حول إمكانية انتقاله عن أياكس

ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام أثار الشكوك حول إمكانية رحيله إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي من عدمه.

وعبر الهولندي في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قال: “علي تقييم إذا ما كان هذا هو الوقت الافضل للانتقال إلى برشلونة أم لا”.

وتابع: “كل ما أفكر به هو الاستمرار بالمشاركة في المباريات، ولا يهمني المقابل المادي ولا تخيفني المنافسة”.

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ولم يوضح “دي ليخت” حتى الآن عن وجهته المقبلة على الرغم من الاهتمام الكبير من البارسا بخدماته الفنية للتعاقد معه لتدعيم صفوفه للموسم الجديد.

وبالأمس، أكد اللاعب “ماتيس دليخت” صاحب الـ20 عامًا أنه سيقوم بتحديد مستقبله بعد الانتهاء من إجازته الصيفية.