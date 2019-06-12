قائمة منتخب مصر النهائية استعدادًا لكأس أمم إفريقيا

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني “خافيير أجيري” عن القائمة النهائية للفراعنة استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس أمم إفريقيا يوم 21 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

قائمة منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، احمد الشناوي، محمد الشناوي .

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في خط الدفاع: باهر المحمدي، أحمد ايمن منصور، أحمد حجازي، أحمد المحمدي، محمود علاء، أيمن اشرف، محمود حمدي الونش، عمر جابر.

في خط الوسط: عبد الله السعيد، عمرو وردة، طارق حامد، محمود حسن “تريزيجيه”، محمد صلاح،وليد سليمان، نبيل عماد دونجا، علي غزال، محمد النني.

في خط الهجوم: مروان محسن، أحمد علي، أحمد حسن كوكا.

وشهدت القائمة استبعاد الثنائي أحمد أبو الفتوح ومحمد أبو جبل، لاعبا سموحة، علي الرغم من تواجدهما في القائمة الأولية التي وضعت في شهر مايو الماضي، لتصبح القائمة تشمل 23 لاعبًا بدلًا من 25.