أسباب انضباطية وراء استبعاد معلول من قائمة تونس

مصراوي

أفادت صحيفة (الصباح) التونسية على موقعها الألكتروني الرسمي اليوم الأربعاء، بوجود اسباب انضباطية وليست فنية وراء استبعاد علي معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس من قائمة الفريق النهائية التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها بمصر الشهر الحالي، .

وأعلن الفرنسي آلان جيريس مدرب المنتخب التونسي القائمة النهائية للمنتخب الملقب بـ(نسور قرطاج) المكونة من 23 لاعبا، التي ستشارك في البطولة، حيث خلت من اسم معلول، الذي يلعب في صفوف الأهلي المصري، في مفاجأة غير متوقعة.

وأشارت الصحيفة التونسية...