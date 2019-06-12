قناتان مفتوحتان لبث مباراتي مصر مع تنزانيا وغينيا

مصراوي
القنوات التي تبث المباراتين الوديتين لمصر مع منتخبي تنزانيا وغينيا استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
وأوضحت المصادر، أن مباراتي المنتخب مع الفريقين المشاركين في كأس الأمم يجرى بثهما فضائيًا على قناة أون سبورت، وأرضيًا على تايم سبورتس.
وتلعب مصر مع تنزانيا في التاسعة من مساء غدٍ الخميس، بينما تلعب مع غينيا يوم 16 يونيو في التاسعة مساءً أيضًا.
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