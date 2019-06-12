اخبار الرياضه

قناتان مفتوحتان لبث مباراتي مصر مع تنزانيا وغينيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مصراوي 

القنوات التي تبث المباراتين الوديتين لمصر مع منتخبي تنزانيا وغينيا استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر، أن مباراتي المنتخب مع الفريقين المشاركين في كأس الأمم يجرى بثهما فضائيًا على قناة أون سبورت، وأرضيًا على تايم سبورتس.

وتلعب مصر مع تنزانيا في التاسعة من مساء غدٍ الخميس، بينما تلعب مع غينيا يوم 16 يونيو في التاسعة مساءً أيضًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناتان مفتوحتان لبث مباراتي مصر مع تنزانيا وغينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا