الإنجليز يسألون عن رحلة صلاح.. حكاية «مو» والغردقة والبحر

مصراوي
جذب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أنظار المحبين والمتابعين، خلال إجازته التي قضاها في الجونة بمدينة الغردقة، ما دعا السياح الإنجليز إلى الاستفسار عن رحلته بعد نشره صوره في البحر الأحمر.
ويحظى "صلاح"، بشعبية كبيرة على المستوى المحلي والعالمي، ويتابعه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قرابة 10 ملايين شخص، فيما يتابعه على "فيسبوك" نحو 12 مليونًا.
الإنجليز يسألون
كشف بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، عن تلقي الفنادق بالمحافظة، عشرات الاتصالات من السياح الإنجليز...
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