يوفيتش يرتدي قميص ريال مؤكدا عزمه المنافسة من أجل مركز أساسي

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قدم نادي ريال مدريد الإسباني الأربعاء مهاجمه الجديد الصربي لوكا يوفيتش الذي تعهد بالقيام بكل ما يلزم للخروج متفوقا في "المنافسة الشرسة" على مركز أساسي في خط هجوم "أكبر نادٍ" لكرة القدم.

وأمام نحو 4500 مشجع في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، قدم النادي الملكي مهاجمه البالغ من العمر 21 عاما، والذي انضم مؤخرا الى صفوفه قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة قدرت قيمتها بنحو 65 مليون يورو.

وقال يوفيتش "أنا أسعد طفل في العالم (...) أنا سعيد جدا بالانضمام الى أكبر نادٍ في العالم وآمل في أن أحقق كل ما هو متوقع مني".

ويحل المهاجم الشاب الذي وقع عقدا لستة أعوام، في القلعة الملكية البيضاء في خضم عملية إعادة بناء يخوضها ريال بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، لتعويض الموسم المخيب الذي خاضه الفريق على المستويين المحلي (اكتفى بالمركز الثالث في الليغا) والقاري (فقد لقب دوري أبطال أوروبا الذي كان قد أحرزه ثلاث مرات تواليا).

والمهاجم الصربي هو ثالث لاعب جديد يضمه ريال تحضيرا للموسم المقبل، بعد النجم البلجيكي إدين هازار من تشلسي الإنكليزي (من المقرر أن يقدَّم الخميس)، والبرازيلي إدير ميليتاو القادم من بورتو البرتغالي.

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وفي ظل تعزيز ريال خط المقدمة بإضافة يوفيتش وهازار الى الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، يتوقع أن يجد الصربي نفسه مضطرا لبذل جهد كبير لحجز مكان في التشكيلة الأساسية، لاسيما وأن الخيارات الهجومية لزيدان تضم أيضا أسماء من قبيل الويلزي غاريث بايل، ماركو أسنسيو، ابراهيم دياز ولوكاس فاسكيز وغيرهم.

وقال يوفيتش "المنافسة شرسة لكن اذا بذلت جهدا سأنال فرصتي. اذا لم أحصل عليها، سيكون الأمر لخطأ مني (...) لم أتحدث بعد الى زيدان لكنني لعبت كمهاجم ثانٍ في إينتراخت، وقادر أيضا على اللعب بمفردي (في مركز رأس الحربة)".

وتابع "أعتقد أنني قادر على اللعب بشكل جيد الى جانب بنزيمة (رأس الحربة الأساسي الصريح في ريال)، لكن القرار يعود الى المدرب".

وكان يوفيتش قد انضم الى فرانكفورت في 2017 على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، وسجل له هذا الموسم 27 هدفا في مختلف المسابقات.

وعلى رغم أن فرانكفورت أعلن منتصف نيسان/أبريل الماضي تثبيت تعاقده مع يوفيتش، ألمح الأخير في الشهر التالي الى رغبته في الرحيل عن البوندسليغا، قبل أن يؤكد ريال في الرابع من حزيران/يونيو التعاقد معه، على رغم اهتمام أندية عدة به تردد أن أبرزها برشلونة بطل إسبانيا.

وقال رئيس ريال فلورنتينو بيريز متوجها الى يوفيتش "نعلم جيدا أن (أندية) أخرى كانت ترغب في الحصول على خدماتك لكنك قاتلت من أجل أن تكون هنا"، مضيفا "علينا أن نستعيد نغمة الانتصارات واليوم هو يوم نرحب فيه بلاعب عليه أن يساعدنا في إنجاز هذه المهمة".